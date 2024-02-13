Польські фермери оголосили про блокування усіх пунктів пропуску на кордоні: названо дату

Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди.

В Польщі фермери планують 20 лютого заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це йдеться у повідомленні профспілки польських фермерів “Солідарність”.

“Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів”, — сказали протестувальники.

Вони також наголосили, що 9 лютого оголосили 30-денний загальний страйк фермерів - в його межах планується повна блокада прикордонних пропусків між Польщею та нашою державою.

“Проблемою рентабельності сільськогосподарського виробництва, переробної та інших галузей у нашій країні є неконтрольоване надходження товарів з України, які імпортуються через відкриття кордону ЄС з цією країною”, — заявили польські фермери.

Нагадаємо, що польські фермери розширюють блокаду та розпочали акцію протесту неподалік від ПП "Корчова – Краківець".

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