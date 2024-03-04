Польські фермери побили авто для ЗСУ і блокують техніку на кордоні – журналіст (відео)

На викладеному ролику показані розтрощені джипи, призначені для українського війська. На автівках пошкоджене лобове скло та потрощені вікна.

Польські фермери побили авто, які перевозилися на потреби ЗСУ, а також блокують військову техніку на кордоні з Україною.

Про це журналіст, громадський активіст Костянтин Андріюк повідомив у Мережі 4 березня.

Андріюк опублікував відео з пошкодженими позашляховиками і вказав, що "польські фермери побили авто для ЗСУ та блокують військову техніку на кордоні".

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"Очікують бити цеглою російські танки?" – йдеться в заяві.

"Ми на кордоні. Ось, що наші сусіди – поляки – зробили з джипами для армії. Побили раз скло, два, тут. Ось тут побили джип. Ось треба тягнути на буксирі – побили джип. Таких маємо сусідів", – каже на відео його автор.

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Польські фермери побили авто для ЗСУ на кордоні: журналіст показав відео

До слова, як повідомив днем раніше заступник міністра економіки України Тарас Качка, польські фермери визнали, що їхні акції використовують спецслужби РФ для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Уряд Польщі вже розслідує ці інциденти.

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