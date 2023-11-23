Польські фермери погрожують надовго заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

У своїх заявах фермери нарікають на низькі закупівельні ціни на свою продукцію та відкликані урядом кредити, але не пояснюють, як це пов'язано із рухом українських вантажівок через кордон.

Від 27 листопада до 3 січня на кордоні з Україною через пункт пропуску "Медика-Шегині", який польські перевізники блокують разом із фермерами, пропускатимуть лише дві вантажівки на день.

Як повідомляє видання Wiadomosci Rolnicze Polska, про це заявили на акції протесту польських фермерів, яких привів на кордон з Україною лідер нової політичної сили “Агроунія” Міхал Колодзейчак.

За словами організаторів акції, блокада триватиме 24 години на добу, але вся гуманітарна допомога, начебто, буде надходити в Україну без обмежень.

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У своїх заявах фермери нарікають на низькі закупівельні ціни на свою продукцію та відкликані урядом Польщі кредити ліквідності, якими їх підтримували. Третя вимога фермерів — не підвищувати податок на землю.

У який спосіб вирішенню цих проблем повинна посприяти блокада кордону України, промовці не пояснили.

“Ми солідарні з перевізниками, тому що ці галузі постраждали найбільше", – Роман Кондров, один з організаторів протесту.

Нагадаємо, лідер протесту польських перевізників Рафал Меклер, маргінальний політик із ультраправого Національного руху напередодні анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску на кордоні з Україною. Також він заявив, що блокаду найбільшого пункту пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на українсько-польському кордоні буде продовжено до 1 лютого 2024 року.

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