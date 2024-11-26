Польські фермери погрожують повністю перекрити кордон з Україною 10 грудня, якщо уряд Дональда Туска не виконає всі їхні вимоги.

Про це інформує польське видання Rzeczpospolita.

У повідомленні вказується, що польські фермери заявили, що вони заблокують всі пропускні пункти на кордоні з Україною під час їхніх переговорів з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським у Медиці.

В свою чергу міністр заявив, що влада підготує до 10 грудня відповідь на вимоги фермерів.

Польські фермери очікують сильного спротиву з боку уряду щодо угоди про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки.

За даними польської газети, вони побоюються, що "бездіяльність може призвести до надходження сільськогосподарської продукції з країн Меркосур (економічний союз держав у Південній Америці, до нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Болівія, та як асоційовані члени — Чилі, Болівія, Перу, Колумбія та Еквадор, - ред.) на польський ринок".

Крім того, фермери вимагають від влади зберегти сільськогосподарський податок на 2024 рік на тому ж рівні, що й у попередньому році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні.

Крім того, ми раніше інформували, що одним з кандидатів на виборах президента Польщі став історик, який назвав Галичину "Малопольщею".

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