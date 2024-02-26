Польські фермери пообіцяли 1 березня заблокувати пункт пропуску на кордоні з іще однією країною

Протести польських фермерів проти транзиту українського зерна поширюються. Цього тижня аграрії сусідньої країни готуються до двох нових блокад: на кордоні між Польщею та Німеччиною у місті Швєцко та біля Литви на дорозі на прикордонному пункті Кальварія-Будзіськ.

Про це повідомляє LRT.

Як розповів джерелу один з організаторів блокади Кароліс Пєчинскіс, фермери зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які ймовірно перевозитимуть українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

"Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повна блокада пункту пропуску. Ми, фермери, разом із польською владою хочемо перевірити, що перевозять у вантажівках, звертаючи особливу увагу на ті транспортні засоби, які мають потенціал для перевезення с\г продукції", - сказав він.

Фермери зауважують, що заходи не торкнуться особистого транспорту, паливних баків, транспортних засобів для перевезення металу чи худоби.

"Якщо ми бачимо, що їде зерно та інша с\г продукція, ми хотіли б знати, звідки вона їде, чому і як, щоб відчути обсяг транспортування", - заявив фермер.

Польські аграрії наголошують, що хочуть привернути увагу до порушення їхніх інтересів і відсутності підтримки с\г сфери.

За словами Пєчинськіса, вони роздумували про те, як посилити тиск на уряд Польщі, тож вирішили блокувати і литовський кордон.

Головною проблемою, каже польський фермер, є підозри, що частина українського зерна, що має їхати через Польщу транзитом, насправді залишається в країні.

"Сільськогосподарська продукція (з України - ред.) перевантажується з вантажівок на поїзди, кінцевою метою яких є транзитні порти Балтійського моря. Але фермери запідозрили, що частина цієї продукції залишається в Польщі", – каже він.

Фермери чекають і наполягають на тому, щоб відбулися домовленості, які будуть вигідні полякам, щоб було зрозуміло, як українська сільськогосподарська продукція прямує через Польщу, на яких умовах і як гарантується, що ця продукція дійде до кінцевого пункту призначення, а не залишиться в Польщі.

Фермер також прокоментував провокації, пов'язані з Росією, деяких учасників блокади, заявивши, що протестувальники проти будь-яких подібних дій.

"Ми намагаємось і прагнемо, щоб наші протести відповідали інтересам польських фермерів. Ми контролюємо, щоб серед нас не з’являлися радикальні, маргінальні чи інші політично невигідні ініціативи. Ми узгоджуємо наші протести з владою, щоб усі протести проходили законно та мирно, і ми уникаємо будь-яких контактів з можливими провокаторами", - сказав Пєчинськіс.

Додамо, що у Котомирі під Бидгощем завершили збір української кукурудзи, яке висипали з вагонів на колії. Відомо, що висипалося від 160 до 180 тонн. Близько 30 тонн залишилося на землі. Його зважують на митниці, а потім утилізують. Кукурудза з України прямувала до Марокко.

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