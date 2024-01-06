Польські фермери розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

На вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску “Медика – Шегині” очікує 650 вантажівок.

Увечері в суботу, 6 січня, польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску “Медика – Шегині”.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", - йдеться у повідомленні.

Українські прикордонники додали, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

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За інформацією ДПСУ, станом на 22.00 на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску “Медика – Шегині” очікувало 650 вантажівок.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску “Медика-Шегині”, про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.

4 січня на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", аграрії поновили блокування руху для вантажного транспорту, яке було призупинено на період Різдвяних свят з 24 грудня. Аграрії заявили, що не отримали відповідних письмових запевнень за підписом прем’єр-міністра Дональда Туска про виконання їхніх вимог.

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною у пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребене". 23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску "Шегині-Медика", висуваючи свої вимоги.

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