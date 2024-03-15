Польські фермери заблокували кордон зі Словаччиною: бояться ввезення зерна з України

Польські фермери почали блокувати кордони зі Словаччиною, що перевірити, чи не ввозиться таким чином зерно з України.

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Вони заявили, що будуть робити ці перевірки до кінця березня, інформує RMF24.

Дорогу заблокували тракторами і це призвело до того, що на кордоні зібралось близько десятки легкових автомобілей, та кілька десятків вантажних.

"Аграрії не пропускатимуть фури, які перевозять зерно та олію з України до Польщі. Вони не виключають, що залишаться в Хижні до кінця березня. ... Водіям вантажівок, які не пройдуть перевірку, не буде дозволено в'їзд до Польщі", – йдеться у повідомленні.

Протестувальники заявили, що будуть перевіряти кожну вантажівку, яка прямує до Польщі і пропускатимуть по одні кожну годину. Водночас вони заявили, що не блокуватимуть перетин кордону для легкових авто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у польському Сеймі назвали терміни деблокування кордону.

Крім того, ми раніше інформували, що польські фермери тимчасово розблокують ще один пункт пропуску на кордоні.

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