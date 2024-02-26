Польські фермери заблокували ділянку кордону з Німеччиною: чого вимагають там

В межах своїх протестів польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною поблизу Франкфурта-на-Одері. Аграрії чекають на зустріч з польським прем'єром Дональдом Туском і на відкликання політики Зеленого курсу ЄС.

Про це повідомляє Spiegel.

Очікується, що до другої половини 26 лютого блокада польськими фермерами автобану біля Франкфурта-на-Одері призведе до затримки руху в Бранденбурзі. Поліція закликала перевізників за можливості уникати автобану A12. Натомість варто використовувати прикордонний перехід Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Передній Померанії та прикордонний перехід Форст на автобані 13.

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Інші шляхи руху радять обирати навіть тим, хто подорожує автомобілем.

Напередодні, 25 лютого, поляки на своєму боці кордону припаркували трактори на багато кілометрів. Тож численні вантажівки, легкові авто й автобуси були змушенії робити об'їзд.

У Польщі фермери сформували колону з тракторів на автобані 2 – продовженні A12 на польському боці – на прикордонному переході Швєцк.

Водночас ввечері 25 лютого на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також був заблокований рух тракторами, фургонами й вантажівками. Німецькі фермери протестують проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизпаливо.

За повідомленнями польських медіа, деякі аграрії чекають у своїх машинах. Здебільшого вони очікують зустрічі з Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.

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Так, на одному з банерів на машинах польських фермерів розміщений напис "Ми чекаємо на прем'єр-міністра". Ще одне гасло протестувальників – "Політика ЄС руйнує фермерів".

Очікувалося, що блокада на кордоні з Німеччиною триватиме до 13:00. Поки що це попереджувальний протест, тож не виключено, що акція буде подовжена або ж відбудуться чергові блокади.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Протести фермерів уже не тільки в Польщі! Чому повстали аграрії по всій Європі?

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що вважає блокування кордону польськими фермерами політичним питанням і пообіцяв захищати український бізнес, якщо не буде знайдено кроки вирішення цього питання.

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