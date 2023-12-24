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Польські фермери завершили блокування пункту пропуску "Медика–Шегині": ситуація на кордоні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Польські фермери завершили блокування пункту пропуску "Медика–Шегині": ситуація на кордоні

Пункт пропуску на кордоні України та Польщі / Фото: Державна прикордонна служба України

Поляки завершили блокувати один із пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Польські фермери вранці 24 грудня завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" – рух вантажівок відновлено. Акція завершилася о 09:30.   

Про це повідомляє ДПСУ.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду до України здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, віцеміністр міністерства аграрної політики Польщі 23 грудня повідомив, що на кордоні розблокували пункт пропуску "Шегині-Медики" завдяки перемовинам з польським урядом. 

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Дата публікації
Перегляди
180
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