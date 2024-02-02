Польські фермери знову заблокують всі пункти пропуску з Україною: названо дату

Польські фермери анонсували новий страйк на кордоні з Україною. Аграрії заявили, що незадоволені рішенням Єврокомісії щодо України.

Фермери з Польщі заявили, що почнуть новий страйк на всіх пунктах перетину кордону між Польщею та Україною, а також блокуватимуть дороги та автомагістралі в окремих воєводствах по всій країні від 10:00 9 лютого.

Про це повідомляє профспілка фермерів "Солідарність".

"Наш терпець урвався. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською Комісією та заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу, як оголосити загальний страйк", - йдеться в повідомленні.

Фермери хочуть, щоб польський уряд оприлюднив чіткий план сільськогосподарського виробництва, рентабельності виробництва, реконструкції польської переробки та польської торгівлі: "Ми будемо боротися за це до кінця".

Протестувальники заявляють, що таким чином вони "боряться за спільне благо, щоб захистити польські сімейні ферми кількох поколінь від краху та банкрутства".

Блокада кордону між Польщею і Україною

Польські далекобійники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, раніше нібито досягли згоди з урядом щодо "певних умов" і від 11:00 17 січня мали припинити свій протест на українських пунктах пропуску.

Однак 24 січня акції протесту фермерів знову охопили всю Польщу. Більше двохсот колон тракторів і сільгосптехніки виїхали на автомагістралі та національні дороги. Протест розпочався опівдні за місцевим часом.

Польські фермери вимагають зупинити "безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів".

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