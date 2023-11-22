Польські перевізники розширюють блокаду на кордоні з Україною

Четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні" польські перевізники блокуватимуть від 23 листопада разом із фермерами.

Лідер протесту польських перевізників Рафал Меклер із ультраправого Національного руху анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску на кордоні з Україною. Від четверга, 23 листопада, пункт пропуску "Медика-Шегіні" перевізники блокуватимуть разом із польськими фермерами.

Про це Меклер написав на своїй Facebook-сторінці.

“Фермери їдуть до Медику у четвер! Разом ми можемо більше!” - йдеться у дописі.

Також лідер протесту польських перевізників заявив, що блокаду найбільшого пункту пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на українсько-польському кордоні буде продовжено до 1 лютого 2024 року.

"Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень”, - написав він.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску "Корчова – Краковець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". 15 листопада протестувальники вкотре відмовилися приймати пропозицію після переговорів.

Як страйк польських перевізників може вплинути на роботу багатьох компаній в Україні читайте в матеріалі ТСН.ua.

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