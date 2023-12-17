Польські перевізники збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до весни

У понеділок, 18 грудня, польські перевізники збираються відновити блокаду пункту пропуску “Ягодин — Дорогуськ” на кордоні з Україною і погрожують, що перекриття триватиме до весни.

Про це один із лідерів протесту Павел Озигала повідомив польському виданню RMF24.

За його словами, протестувальники мають намір продовжувати блокаду до 8 березня.

Українські водії обурені такою ситуацією. Пропонують їх випустити з Польщі, а потім не пускати.

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Польські водії в ідентичній ситуації по інший бік кордону. Крім того, вони скаржаться, що їх виганяють із системи електронної черги. Скасування цієї електронної черги є однією з вимог польських перевізників.

Зараз у черзі на кордоні з польського боку перебуває понад 2 тисячі українських вантажівок. Оскільки за добу через пункт пропуску “Ягодин — Дорогуськ” може проїхати приблизно 650 вантажівок, то під час майбутнього протесту черга зросте вдвічі.

Черга в Дорогуську розтягнулася на 70 кілометрів і досягає містечка Пяски Свідницького повіту. Час очікування на реєстрацію – приблизно 100 годин.

Натомість черга до переходу з Україною в Гребенному становить 30 км і там - близько 500 вантажівок. Час очікування на заїзд - 125 годин.

Нагадаємо, окружний суд у Любліні, що в Польщі, дозволив перевізникам поновити протест на кордоні з Україною на пункті пропуску “Ягодин — Дорогуськ” після того, як місцева влада заборонила його.

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