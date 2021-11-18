Польські прикордонники витягли пару нелегалів з болота: жінка була вагітною

Мігранти нелегально перейшли білорусько-польський кордон біля села Мостовляни.
Польські прикордонники та військовослужбовці надали допомогу подружжю з Іраку, які загрузли у болоті, намагаючись нелегально перетнути кордон і потрапити до країни ЄС.
Про це повідомили у прикордонній службі Польщі.
Поблизу польського села Мостовляни подружня пара з Іраку, нелегально перетнувши польсько-білоруський кордон, застрягла в болоті. Самостійно вибратися з заболоченої місцевості мігранти не змогли.
“Коли приїхали офіцери та військовослужбовці прикордонної служби, виявилося, що жінка вагітна. Завдяки швидким діям офіцерів і солдатів вдалося витягнути цих людей з боліт. Громадянку Іраку доставили до лікарні. Жінка здорова, вагітності нічого не загрожує”, - повідомили польські прикордонники.
Її чоловіка доставили на прикордонну заставу у Бобровниках.
Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю ситуація з нелегальними мігрантами загострюється. Біля КПП "Брузги" іноземні "туристи" облаштували новий табір.
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