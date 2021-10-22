Польські прикордонники виявили труп невідомого чоловіка на межі з Білоруссю

Тіло незнайомця виявили на території, де оголошено надзвичайний стан.

У п’ятницю, 22 жовтня, патруль польської прикордонної служби у лісовому масиві біля села Кустніци неподалік білоруського кордону виявив тіло невідомого чоловіка.

Як повідомляє польське видання Onet, цей район входить в прикордонну зону, де діє надзвичайний стан через наплив нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Після виявлення тіла чоловіка прикордонники, які патрулюють місцевість в цьому районі, звернулися в поліцію. Правоохоронці не виявили у загиблого жодних документів: хто він і як тут опинився, доведеться з'ясувати під час слідства.

Справою займаються поліція і прокуратура.

Це не перший випадок смерті на білорусько-польському кордоні цього місяця. Напередодні у ріці Буг виявили мертвим 19-річного мігранта із Сирії, обставини його смерті розслідуються. А 14 жовтня польські прикордонники заявляли, що в зоні надзвичайного стану виявили тіло ще одного 24-річного сирійця.

Нагадаємо, Польща продовжує боротися з міграційною кризою, яку спричинили дії режиму Лукашенка. Польський парламент дозволив висилати з країни мігрантів, які незаконно перетинають кордон.

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