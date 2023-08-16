Польські прикордонники врятували 5-річного хлопчика з України, який задихався

На прикордонному переході в Корчовій польські прикордодонники врятували життя 5-річному хлопчику із України. Дитина заплуталася у ременях безпеки і почала задихатися.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

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"Небезпечна подія сталася 13 серпня на прикордонному переході в Корчовій. Громадянин України, який в'їжджав до Польщі, звернувся по допомогу до прикордонників. Як з'ясувалося, син, який їхав з нею, кілька разів обмотав ремінь безпеки навколо шиї, і блокування не дало можливості розплутати дитину . Щоб звільнити дитину, яка задихається, вони розрізали ремені безпеки", - сказано у повідмоленні.

Завдяки цьому дитину вдалося врятувати. Мати подякувала прикордонникам за порятунок сина. Після надання необхідної першої допомоги родина змогла продовжити подорож.

Нагадаємо, у ДПСУ відповіли, ч и працюють пункти пропуску на кордоні із РФ та Білоруссю.

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