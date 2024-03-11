Польські протестувальники та поліція зупиняють на кордоні пасажирські автобуси з України – Кубраков

Віцепрем'єр Олександр Кубраков наголосив, що такі дії щодо українських громадян є неприйнятними.
Польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, що прямують до Польщі й назад, пасажирів затримують без пояснення причин.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 11 березня у соцмережі X.
"Із заблокованого польського кордону приходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та назад. Пасажирів затримують без пояснення причин", – написав він.
Віцепрем'єр наголосив, що такі дії щодо українських громадян є неприйнятними. За його словами, під час війни, пасажирами автобусів можуть бути жінки з маленькими дітьми, представники соціально незахищених категорій, військовослужбовці, які повертаються або вирушають на навчання, також транзитні пасажири.
"Спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу", – наголосив Кубраков.
Нагадаємо, що протести польських фермерів, які вже другий місяць блокують український кордон, набувають загрозливих масштабів і далекі від завершення.
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