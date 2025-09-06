Польські протестувальники частково розблокували кордон

Кордон

У суботу, 6 вересня, польські мітингувальники тимчасово послабили блокування пункту пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині«. Рух вантажівок відновлено, але з обмеженнями.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Telegram.

За інформацією від польської сторони, з 15:30 за київським часом рух вантажного транспорту в обох напрямках буде здійснюватися кожні 15 хвилин.

Акція протесту, що почалася сьогодні о 12:50, мала тривати щонайменше 6 годин. Однак, попередньо, блокування має завершитися до 17:00.

Причиною протесту, за попередніми даними, є низькі ціни на зернову продукцію.

Блокування стосується лише вантажного транспорту. Рух легкових автомобілів та автобусів здійснюється безперешкодно. Акція проходить приблизно за кілометр від польського пункту пропуску.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що знімальна група ТСН в автобусі потрапила під блокування дороги мітингувальниками, які ходили по пішохідному переходу.