Польські страйкарі можуть знову заблокувати пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин": подробиці

Пункт пропуску на кордоні з Польщею "Дорогуськ-Ягодин" може бути знову заблокований.

Пункт пропуску на кордоні Польщі та України "Дорогуськ-Ягодин", який напередодні був розблокований, польські протестувальники знову можуть заблокувати до березня 2024 року.

Про це під час експертної дискусії "Уроки блокади. Як захистити західний кордон України" заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін, пише "Європейської правди",

За його словами, польські перевізники збираються подати нову заявку на протест та блокування КПП "Дорогуськ-Ягодин" до 25 березня.

"Після того як місцева влада заборонила блокування, вони перекрили трасу фурою, заявивши, що вона зламалася. Наразі вона перешкоджає руху, а поліція супроводжує в обхід групи по 10-15 вантажівок. Протестувальники обіцяють вже сьогодні добитися постанови суду, що зупиняє рішення місцевої влади. А головне – вони анонсують подання нової заявки на мітинг, що триватиме тепер вже до 25 березня", – розповів Володимир Балін

Інформацію про можливе повторне блокування пункту пропуску частково підтверджує і польське RMF FM. Журналістам стало відомо, що протестувальники з КПП у Дорогуську вже 11 грудня подали заявку на новий протест, який має початися від понеділка.

Мер Дорогуська, як очікують, ухвалить рішення у вівторок або середу.

Нагадаємо, на кордоні Польщі та України 11 грудня розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Блокування цього найбільшого вантажного пункту пропуску тривало понад місяць.

Однак вже під вечір 11 грудня польські протестувальники перегородили дорогу до України фурою.

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