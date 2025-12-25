Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник

Польські винищувачі F-16 / © Associated Press

У переддень Різдва, 24 грудня, польські винищувачі перехопили та супроводили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Про це повідомляє TVPWorld з посиланням на польських військових.

За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, літак летів над міжнародними водами, поблизу кордонів польського повітряного простору.

«Незважаючи на святковий період, минула ніч була насиченою для служб протиповітряної оборони Польщі», — йдеться у заяві командування, опублікованій на X.

Окрім того, польські радіолокаційні системи виявили об’єкти, які вночі проникли у польський повітряний простір з боку Білорусі.

Після аналізу об’єкти були оцінені як, найімовірніше, контрабандні повітряні кулі, що рухаються за вітром. Усі об’єкти постійно контролювалися радаром.

Як запобіжний захід, частину повітряного простору над Підляським регіоном на сході Польщі тимчасово закрито для цивільного повітряного руху.

Військові заявили, що постійно підтримують контакт з іншими службами та що жодної загрози безпеці польського повітряного простору не виявлено.

Нагадаємо, у четвер, 25 грудня, країни НАТО підняли в повітря свої винищувачі для моніторингу та супроводу російських стратегічних ядерних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС, які здійснювали тривалий політ над нейтральними водами поблизу північних територій Великої Британії та Норвегії.