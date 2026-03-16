ТСН у соціальних мережах

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

Повітряне судно РФ виконувало місію без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Російський літак ІЛ-20

Російський літак Іл-20 / © Reuters

Винищувачі МіГ-29 Повітряних сил Польщі перехопили російський літак над Балтійським морем. Інцидент стався у п’ятницю, 13 березня 2026 року.

Про це повідомляють Повітряні сили Польщі.

Польські пілоти здійснили перехоплення, візуально ідентифікували та супроводили літак Іл-20 РФ, який перебував у міжнародному повітряному просторі. Це була вже дев’ята розвідувальна місія російського літака цього року.

За даними польських військових, повітряне судно летіло без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Водночас воно не порушувало повітряний простір Польщі.

Завдяки високій бойовій готовності чергових сил, досвіду пілотів та ефективній роботі системи протиповітряної оборони операцію вдалося провести швидко, професійно та безпечно.

У польській армії наголосили, що військові щоденно забезпечують безпеку повітряного простору країни, а Збройні сили Польщі перебувають у постійній готовності реагувати на будь-які потенційні загрози.

Нагадаємо, Росія розгортає масштабну інформаційно-психологічну операцію проти Естонії, популяризуючи ідею створення так званої «Народної республіки Нарва». Кремль намагається використати сценарій 2014 року, який застосовувався для дестабілізації сходу України.

Дата публікації
Кількість переглядів
649
