Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

Російський літак Іл-20 / © Reuters

Винищувачі МіГ-29 Повітряних сил Польщі перехопили російський літак над Балтійським морем. Інцидент стався у п’ятницю, 13 березня 2026 року.

Про це повідомляють Повітряні сили Польщі.

Польські пілоти здійснили перехоплення, візуально ідентифікували та супроводили літак Іл-20 РФ, який перебував у міжнародному повітряному просторі. Це була вже дев’ята розвідувальна місія російського літака цього року.

За даними польських військових, повітряне судно летіло без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Водночас воно не порушувало повітряний простір Польщі.

Завдяки високій бойовій готовності чергових сил, досвіду пілотів та ефективній роботі системи протиповітряної оборони операцію вдалося провести швидко, професійно та безпечно.

У польській армії наголосили, що військові щоденно забезпечують безпеку повітряного простору країни, а Збройні сили Польщі перебувають у постійній готовності реагувати на будь-які потенційні загрози.

