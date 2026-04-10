Польські винищувачі вдруге за тиждень перехопили літак-розвідник РФ: деталі

Винищувачі F-16 / © Associated Press

Реклама

Польські винищувачі F-16 вдруге за тиждень перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав дії РФ провокацією для перевірки систем протиповітряної оборони.

Про це Косіняк-Камиш написав 9 квітня у соцмережі Х.

Він зазначив, що ввечері чергова пара винищувачів F-16 вкотре цього тижня піднялася в повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який здійснював політ над Балтійським морем.

Реклама

«Провокаційні дії Російської Федерації перевіряють наші системи протиповітряної оборони», — написав міністр оборони.

Також він підкреслив, що завдяки постійній бойовій готовності пілотів, військових і наземного персоналу повітряний простір Польщі залишається під надійним захистом. Армія щодня перебуває напоготові, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози та забезпечувати безпеку неба.

Нагадаємо, 8 квітня польські винищувачі F-16 перехопили та супроводили російський Іл-20 над Балтійським морем. Цей літак перебував у міжнародному просторі з вимкненим транспондером і без плану польоту, хоча кордони Польщі не порушував. В Оперативному командуванні ЗС Польщі зазначили, що таке перехоплення є стандартною процедурою для ідентифікації борта та гарантування безпеки повітряного руху.

Зауважимо, 8 квітня через атаку російських дронів на українське прикордоння Румунія піднімала в повітря винищувачі F-16 та приводила ППО у бойову готовність. У районі повіту Тулча зафіксували 17 безпілотників, проте повітряний простір НАТО вони не порушили. Місцевих жителів попереджали про небезпеку протягом двох годин.

Реклама

Напередодні міністр оборони Британії Джон Гілі заявив про зрив прихованої операції РФ в Атлантиці: Лондон понад місяць стежив за ударною субмариною «Акула» та двома апаратами управління глибоководних досліджень (GUGI). Понад 500 військових, кораблі та авіація цілодобово контролювали російські судна, здатні пошкодити підводні кабелі та трубопроводи. Гілі попередив Кремль про «серйозні наслідки» за спроби диверсій. Пошкоджень інфраструктури не виявлено. Британські сили змусили підводні човни РФ залишити район і повернутися на північ.