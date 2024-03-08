Польський Cейм закликав заблокувати імпорт до ЄС агропродукції з Росії та Білорусі

Нижня палата Сейму Польщі закликала Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту до ЄС сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на резолюцію Сейму.

"Ми закликаємо Єврокомісію внести пропозицію щодо запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російського і білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Євросоюзу", - йдеться в документі.

Зазначається, що імпорт продовольства і з РФ і Білорусі продовжує приносити "величезні доходи" виробникам, торговцям і бюджетам цих країн. Саме тому варто зупинити торгівлю, " яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України".

Депутати зауважують, що Москва продовжує реалізувати свою стратегію використання продуктів харчування як зброї, спричиняючи перебої в постачанні української сільськогосподарської продукції по всьому світу.

"Тому ключовим пріоритетом ЄС має бути продовження підтримки України у відновленні експорту її товарів до країн, які цього найбільше потребують. Торгівля продовольством і сільськогосподарською продукцією не може продовжувати підтримувати жорстокий російський режим і його помічників у Мінську", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що країна може заборонити ввезення агропродукції з Росії. Ця заява пролунала на тлі протестів фермерів, які відбуваються у Польщі проти екологічних норм ЄС.

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