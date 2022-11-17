Польський дипломат розповів, чи вплине ракетний інцидент на відносини Варшави з Києвом

Країни, які володіють інформацією, необхідною для розслідування, просять поділитися нею з Польщею.

Причин, чому польсько-українські відносини можуть постраждати через ракетний інцидент у Пшеводові, немає.

Про це заявив польський дипломат у відставці, який понад 20 років працював у Департаменті публічної інформації штабквартири НАТО у Брюсселі і був директором інформаційного офісу НАТО у Москві Роберт Пшель в інтерв’ю Onet.

Він вказав, що попри неоднозначні заяви щодо походження ракети, всі польські посадовці твердять, що відповідальною за інцидент є саме Росія.

"Чи можуть польсько-українські відносини постраждати від такої різниці поглядів? Ні, для цього немає причин. Ніхто при здоровому глузді не може звинувачувати тут українців. На щастя, у Польщі таких думок практично немає. Люди знають, що Україна захищається... Наші українські друзі не повинні боятися, що ми в Польщі думаємо інакше", - сказав експерт міжнародної безпеки .

Крім того, Роберт Пшель вказав на те, що в сі країни, включно з Україною, які володіють інформацією, котра може допомогти з’ясувати подробиці інциденту, мають поділитися нею.

"Перш за все з Польщею, тому що розслідування веде наша сторона за американської підтримки", - додав він.

Ракетний інцидент у Польщі

Польські ЗМІ увечері 15 листопада повідомили, що на території Люблінського воєводства впали ракети, внаслідок чого загинуло двоє людей.

На місці вибуху, за даними польського міністра юстиції, виявлено залишки ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада запевнив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а швидше за все, – "нещасним випадком".

У Пентагоні офіційно заявили, що в Польщі, ймовірно, впала українська ракета ППО, яка намагалася перехопити російську, а тому винною в інциденті є Росія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія несе кінцеву відповідальність за ракетний інцидент у Польщі, адже продовжує "свою незаконну війну проти України". За його словами, попередній аналіз показав, що інцидент "ймовірно, викликаний українською ракетою ППО, випущеною для захисту української території" від російських крилатих ракет.

"Дозвольте мені прояснити: це не провина України", - наголосив Столтенберг.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що Росія та Володимир Путін несуть всю відповідальність за падіння ракети на території Польщі, яка забрала життя двох місцевих жителів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зауважив, що "жорстока та невблаганна" війна диктатора Росії Володимира Путіна причина дестабілізації світової економіки. Він закликав союзників НАТО дочекатися результатів "повного розслідування обставин, які стоять за падінням ракет у Польщі".

Позиція України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має докази російського сліду щодо ракетного інциденту в Польщі, і вже готова їх передати для спільного розслідування. Він заявив, що просить негайно надати доступ до місця вибуху в Польщі представникам Міноборони та Держприкордонслужби.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський запевнив, що ракета не була українською.

Глава держави закликав долучити Україну до спільного розслідування щодо падіння ракети у Польщі.

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