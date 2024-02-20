Польський фермер розмістив на тракторі заклик до Путіна "розібратися" з Україною: всі деталі скандалу

У вівторок, 20 лютого, у Польщі під час протестів проти імпорту української агропродукції один з фермерів-протестувальників привіз з собою плакат із закликом до диктатора Путіна "розібратися з Брюсселем та Україною".

Відповідні фото з'явилися у соцмережі.

Поляк розмістив на своєму тракторі банер з надписом: "Путін, розберися з Україною та Брюсселем, та нашими правителями". Також фермер почепив біля плакату червоний прапор СРСР. Інцидент стався на автостраді у польському селі Ґожичкі, яке знаходить на кордоні з Чехією.

Фото: Гжегож Целеєвський / Agencja Wyborcza.pl

Як пише Wyborczа, організатори акції виправдовувалися перед журналістами, що учасники протесту несуть індивідуальну відповідальність за зміст банерів.

"Ми тримаємо за них (українців. – Ред.) кулаки у війні, бо знаємо, що якщо вона програє, ми матимемо на кордоні Росію, яка погрожує застосувати силу проти своїх сусідів. Після вторгнення 24 лютого 2022 року більшість із нас прийшли на допомогу. Деякі йшли до кордону з продуктами, інші приймали біженців під своїм дахом. Як країна ми допомагаємо їм у військовому плані, і не тільки. Але питання сільськогосподарської продукції – це інша справа", – розповіли протестувальники у розмові з журналістами.

Реакція польських правоохоронців

На провокативний вчинок фермера відреагувала польська поліція.

Польські правоохоронці запевнили, що не допустять порушення закону і розпалювання ненависті.

"Негайна реакція польської поліції на демонстрацію обурливих гасел під час протесту фермерів у Водзіславському повіті. Поліція і прокуратура проводять дії в напрямку статті 256.1 Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні.

"Скандальний банер, фото якого поширилося в мережі, було негайно забрано польською поліцією. Поліція та прокуратура вживають заходів проти його автора. Згоди на таку злочинну діяльність не буде", – повідомив в мережі Х міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінскі.

Провокаторові за вчинене загрожує штраф або до двох років обмеження чи позбавлення волі за підбурювання до ненависті "на підставі національних, етнічних, расових, релігійних відмінностей".

"Протидія злочинам на ґрунті ненависті є одним із пріоритетів головного управління поліції. Кожен, хто вчиняє дії, мотивовані ненавистю до іншої людини, буде притягнутий до кримінальної відповідальності", – додала поліція в іншому дописі.

Реакція українців

Українці у соцмережах обурилися таким вчинком. Історик і нардеп Володимир В'ятрович висловив жаль, що поляки так швидко забули історію і те, хто насправді їхній ворог.