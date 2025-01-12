Польський міністр висловився щодо можливості направлення миротворців до України

Країни, що мають спільний кордон з Україною, не повинні направляти миротворців до цієї країни. Згідно з думкою польської влади, необхідно провести перерозподіл обов'язків серед країн НАТО.

Таку думку висловив міністр оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша в інтерв'ю Financial Times.

Він виключив можливість відправлення польських військ до України.

"Коли з'явиться мирний план, ми його обговоримо, але прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що має бути більший розподіл обов'язків та диверсифікація всередині НАТО", - сказав він.

Міністр також прокоментував відмову Польщі відправляти МіГ-29 в Україну, зазначивши, що хоча він розуміє позицію президента Зеленського, який завжди вимагатиме більше допомоги, Польща вже зробила вагомий внесок, надаючи танки, коли інші надсилали лише каски. Що стосується миротворців, першим запропонував їхнє розміщення в Україні президент Франції Еммануель Макрон, який також висловив ідею навчати ЗСУ на території України.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон пропонує відправлення європейської миротворчої місії до України для захисту від російської агресії. Однак, за словами громадського діяча Юрія Рашкіна, США навряд чи підтримають цю ініціативу, особливо за умов президентства Дональда Трампа.

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