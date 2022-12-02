Польський Сейм провалив голосування про визнання Росії державою-спонсором тероризму

Депутати польського Сейму не змогли ухвалити резолюцію про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Опозиційна партія заблокувала рішення через поправку правлячої політсили.

Про це повідомив офіційний представник уряду Петро Мюллер, пише PAP.

"За" резолюцію було 225 польських депутатів, "проти" – 0, утримався – один. Для ухвалення рішення не вистачало 5 голосів. Опозиція не брала участі у голосуванні, тому кворуму не було.

"Російська Федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську (Росія) у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, в тому числі президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту", - йдеться у поправці.

У статті зазначається, опозиції не сподобалася поправка, в якій йдеться про те, що РФ несе відповідальність у вбивстві Качинського. Перед голосуванням опозиційна партія попросила оголосити перерву у зв'язку з поправкою, їм було відмовлено. Вони не брали участі в голосуванні.

Допомога Польщі

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Польща активно допомагає Україні: як фінансово, так і військово. Пем’єр Польщі Матеуш Моравецький виступив з ідеєю розгорнути Patriot з українського боку кордону. Підтримав це також президент Польщі Анджей Дуда.

Активно допомогають українцям і самі громадяни Польщі. У нещодавньому опитуванні, 70% поляків громадян підтримують приймання українських біженців. К ожен четвертий поляк підтримує те, щоб після перемоги України у війні біженці залишилися в їхній країні.

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