Польський суд арештував українця, який перевозив у Porsche 11 мігрантів з Іраку

Польський суд арештував українця, який перевозив у Porsche 11 мігрантів з Іраку

Автомобіль, за словами хлопця, він позичив у знайомого.

У місті Більськ-Підляському неподалік від польсько-білоруського кордону затримали громадянина України, який у Porsche Cayenne нелегально перевозив громадян Іраку.

Про це інформує KPP Bielsk Podlaski.

Відомо, що сталося це у п'ятницю, 29 жовтня. 24-річний українець не мав водійських прав. Автомобіль, за його словами, він позичив у знайомого. Правоохоронці, які зупинили авто для перевірки, виявили у ньому нелегалів. Їх передали прикордонникам. Водія затримали та доставили у відділок, а автомобіль евакуювали. Українцю також оголосили підозру у несанкціонованому керуванні автомобілем і перевезенням пасажирів понад дозволену кількість.

Польський суд арештував громадянина України на 2 місяці.

Нагадаємо, у Польщі 5 поліцейських автівок зупиняли нетверезого українця.

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