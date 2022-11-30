Польський університет Марії Кюрі-Склодовської допоможе розробити гайд, як документувати досвід війни

Основним фундаментом і джерелом для наукових досліджень з цього питання є свідчення людей, які увійшли до музею "Голоси Мирних".

Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні долучився до проекту "Голоси Мирних. Наука", який наразі працює над складанням посібника про те, як правильно документувати досвід війни.

Відповідний меморандум, метою якого є забезпечення реалізації ефективного співробітництва у сферах освіти і науки, наукової та науково-технічної, інформаційної та просвітницької діяльності між інституціями з різних країн, був підписаний у Любліні (Польща).

У рамках проекту "Голоси Мирних. Наука", заснованого фондом Ріната Ахметова, відбувається співпраця з вишами в Україні та за її кордонами для розвитку й поглиблення накопичених знань та досвіду на рівні державних систем освіти. Цей проект має на меті привернути увагу наукової спільноти, державних органів, медіа та суспільства до наукової методології документування й поширення свідчень війни, збереження національної пам’яті України.

"У наших планах розробити практичний гайд для науковців, медіа, державних і недержавних організацій щодо того, як досліджувати, як говорити про свідчення й досвід війни, як зберегти національну пам’ять в умовах інформаційної війни", – зазначила член наглядової ради фонду Наталія Ємченко.

Зазначається, що основним фундаментом і джерелом для подальших наукових досліджень з цього питання є свідчення людей, які увійшли до музею "Голоси Мирних". Це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни: він уже налічує понад 50 тисяч історій з перших вуст.