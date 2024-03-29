Польський урядовець відзначився дивною поведінкою на переговорах з українською делегацією: фото

Під час переговорів з українською урядовою делегацією щодо торгівлі та транзиту віцеміністр сільського господарства та розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак відзначився дивною поведінкою.

На це звернули увагу українські учасники переговорів, які представляли Українську зернову асоціацію, опублікувавши відповідне повідомлення в соцмережі Х.

“Він [Міхал Колодзейчак] багато разів підстрибував [зі свого місця] і вибігав з кімнати, а потім повертався, шморгав носом і демонстрував досить нервову поведінку. Через його “своєрідну” манеру переговорів цього разу не вдалося досягти згоди щодо інших проблемних питань двосторонньої співпраці”, – йдеться у повідомленні.

Допис супроводжується фотографією, на якій заступник міністра майже лежить, відкинувшись на спинку крісла, з заплющеними очима, демонструючи повну відсутність інтересу до розмови.

Як повідомляє польське видання Onet, Міхал Колодзейчак пояснив журналістам свою поведінку тим, що українська сторона нібито відійшла від досягнутих раніше домовленостей.

"У нас були певні домовленості, вони мали набути чинності 1 квітня, а зараз договір змінюється. Це підриває довіру до української сторони", – зазначив заступник міністра.

Він також заперечив свою нетактовну поведінку на переговорах, запевнивши, що є “природженим дипломатом”.

“Я вчився вести переговори з дитинства. Вловлюю, хто якої мети хоче досягти. Українська сторона не хоче йти на жодні поступки”, – говорив він.

На переговорах, які відбулися в четвер, 28 березня, були присутніми міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський і його заступник Міхал Колодзейчак, а також їхні українські колеги – міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський і заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського госпдарства Тарас Качка. В зустрічі також взяли участь представники польських та українських сільськогосподарських організацій.

Нагадаємо, під час брифінгу за результатами українсько-польських урядових консультацій 28 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що попри складні питання та конфлікти інтересів, Польща залишиться солідарною з Україною і незалежно від справ, які уряди країн мають щодня вирішувати, ніщо не зможе підірвати польсько-українську дружбу.

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