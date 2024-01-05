Польський єврокомісар ініціює обмеження імпорту українського цукру та м’яса птиці до ЄС

Зокрема, Войцеховський наполягає, аби в новому розпорядженні, яке набуде чинності 5 червня, була згадка про обмеження на імпорт з України цукру і м’яса птиці.

Польський Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягає на включенні у розпорядження Єврокомісії щодо продовження угоди про вільну торгівлю з Україною обмеження на ввезення до ЄС українського цукру та м’яса птиці.

Про це повідомляє RMF24.

За інформацією видання, нині у Єврокомісії тривають міжвідомчі узгодження продовження цієї угоди до 2025 року, а польський єврокомісар заявляє, що не поставить свій підпис, якщо не буде враховано його вимоги.

Зокрема, Войцеховський наполягає, аби в новому розпорядженні, яке набуде чинності 5 червня цього року, була згадка про обмеження на імпорт з України цукру і м’яса птиці.

Видання зазначає, що польський єврокомісар вважає цю справу “великим завданням” для себе на 2024 рік. За його словами, останнім часом значно зріс імпорт з України м’яса птиці і цукру, і це становить загрозу для конкурентності на ринку ЄС і польського виробництва цукру і м’яса птиці.

На переконання Войцеховського, повне відкриття ринку ЄС для імпорту з України означатиме “згоду на закріплення російських завоювань”. Він аргументує свою позицію тим, що Росія витіснила Україну з ринків країн Азії, змусивши її переорієнтовуватись на європейський ринок, а це дестабілізує Польщу та інші сусідні країни. Завдяки цьому, на переконання єврокомісара, Росія "виграє двічі": вона здобуває нові ринки, а серед країн ЄС виникають суперечки.

Однак, як зауважує RMF24, позицію Войцеховського в Єврокомісії поділяють не всі. Зокрема, служби єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, навпаки, прагнуть послаблення чинних обмежень. Зокрема, виступають за скасування можливості тимчасового запровадження ембарго ЄС у разі значного напливу продуктів з України – на вимогу Польщі Єврокомісія вводила ембарго на українське зерно з квітня по вересень минулого року. Головним аргументами Домбровскіса є принципи вільного ринку і потреба допомогти Україні. Цієї позиції також дотримується президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, міністр сільського господарства та сільського розвитку Польщі Чеслав Секерський повідомив, що ембарго на українську продукцію залишиться в силі та буде безстроковим. Він підкреслив, що допомагати Україні потрібно так, щоб не зашкодити рентабельності польського сільськогосподарського виробництва.

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