Польського генерала, який навчав українських військових, звільнили з посади: що сталося

Підставою для відкликання генерала Громадзінського стала перевірка військової контррозвідки у зв’язку з "отриманням нової інформації про офіцера".

Генерал-лейтенанта польської армії Ярослава Громадзінського, який спільно з американськими військовими відповідав за підготовку українських військових у німецькому Вісбадені, звільнили з посади. Провадження у його справі порушила Служба військової контррозвідки.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Польщі.

“Ухвалено рішення про звільнення генерал-лейтенанта Громадзінського з посади командувача Єврокорпусу та його негайне повернення в країну [до Польщі]”, - йдеться у пресрелізі.

Європейський корпус (Eurocorps) – це групи сил швидкого реагування, що базуються у Страсбурзі та можуть використовуватися в операціях під егідою ЄС, НАТО і ООН.

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Громадзінський очолив Єврокорпус у червні 2023 року, а в останні місяці служив у Міжнародній групі підтримки України у Вісбадені.

У повідомленні польського Міноборони зазначили, що підставою для відкликання Громадзінського стала перевірка військової контррозвідки у зв’язку з "отриманням нової інформації про офіцера".

У відомстві не наводять подробиць причин перевірки, але цитують фрагмент “Закону про захист вітчизни”, в якому, зокрема, йдеться про "розслідування щодо допуску до державної таємниці".

На місце Ярослава Громадзінського одразу призначать іншого офіцера.

Нагадаємо, у грудні минулого року у Польщі засудили 11 громадян України та 3 росіян і білорусів за шпигунство на користь Росії. Серед покараних - переважно молоді чоловіки з різних регіонів України.

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