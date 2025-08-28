У Польщі розбився F-16 під час тренувань (оновлено)

У польському місті Радом під час тренувальних польотів до авіашоу розбився винищувач F-16 / © скрін з відео

У польському місті Радом розбився винищувач F-16.

Про це повідомляє Clash Report.

Відомо, що винищувач упав під час тренувальних польотів до авіашоу. На жаль, пілот загинув.

У польському місті Радом розбився винищувач F-16 / © Clash Report в мережі Х

У Польщі розбився винищувач / © фото з соцмереж

Оновлено: загинув командир пілотажної групи Tiger Demo Team Мацей Краков’як. Він був за штурвалом літака.

Мацей Краков’як — командир пілотажної групи. / © Clash Report в мережі Х

Нагадаємо, над Чорним морем зафіксовано небезпечний епізод у повітрі: російський багатоцільовий винищувач Су-35С зблизька пролетів поряд з американським протичовновим літаком-розвідником P-8A Poseidon. Інцидент стався під час перехоплення літака США, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі.

Також через ракетні удари далекого радіусу дії авіацією РФ по території України в ніч проти 28 серпня 2025 року в Польщі підвищено готовність повітряного простору та приведено в повну бойову готовність підрозділи ППО та радіолокаційної розвідки.