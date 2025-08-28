- Дата публікації
У Польщі розбився F-16 під час тренувань (оновлено)
У Польщі під час тренувань розбився винищувач F-16.
У польському місті Радом розбився винищувач F-16.
Про це повідомляє Clash Report.
Відомо, що винищувач упав під час тренувальних польотів до авіашоу. На жаль, пілот загинув.
Оновлено: загинув командир пілотажної групи Tiger Demo Team Мацей Краков’як. Він був за штурвалом літака.
Нагадаємо, над Чорним морем зафіксовано небезпечний епізод у повітрі: російський багатоцільовий винищувач Су-35С зблизька пролетів поряд з американським протичовновим літаком-розвідником P-8A Poseidon. Інцидент стався під час перехоплення літака США, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі.
Також через ракетні удари далекого радіусу дії авіацією РФ по території України в ніч проти 28 серпня 2025 року в Польщі підвищено готовність повітряного простору та приведено в повну бойову готовність підрозділи ППО та радіолокаційної розвідки.