Поляк врятував жінку, яка впала на колії перед швидкісним потягом: дивовижна історія

У польському Ґданську місцевий чоловік врятував жінку, яка впала на колії і в цей момент саме до станції наближався швидкісний потяг "Інтерсіті".

Про це повідомляє trojmiasto.pl.

Інцидент стався вранці, о 6:40, на залізничній станції Орунія. Молода жінка послизнулася та впала на колії. В той момент до станції наближався потяг "Інтерсіті", який рухався зі швидкістю близько 100 км/год без зупинки.

Це побачив небайдужий поляк, який одразу зреагував і кинувся рятувати жінку. Чоловік зіскочив з перону, перетягнув жінку між коліями. Вона ж від падіння знепритомніла.

"Я чув, що потяг їде зі станції Gdańsk Lipce. Він їхав зі швидкістю близько 100 км/год без зупинки в напрямку Ґданську. Не було часу аби витягнути її на платформу. Мені вдалося перетягнути цю жінку між коліями. Лише потім як проїхав потяг, я витягнув її на платформу”, – розповідає сам поляк, який врятував жінку.

Як виявилося, чоловік на ім'я Якуб раніше працював машиністом і неодноразово бував у подібних ситуаціях. Зізнається, що одного разу не вдалося людину.

"На щастя, тепер все було інакше. Я змушений був так зреагувати, бо людське життя – це найголовніше. Я сподіваюся, що таке ставлення додасть іншим сміливості діяти в подібних ситуаціях", – каже Якуб.

Нагадаємо, у Польщі відчайдушна українка бігла три кілометри за потягом, в якому були її діти.

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