Поляки дедалі критичніше ставляться до українців: дослідження показало причини змін

Серед чинників, що вплинули на зміну ставлення, стали культурні відмінності між народами.
Ставлення поляків до українських біженців за останні два роки суттєво змінилося в гірший бік. Хоча рівень прийняття українців у Польщі досі залишається вищим за нейтральний, у період з 2022 по 2025 рік спостерігається чітка тенденція до погіршення цього ставлення.
Такі результати показало нове дослідження доктора Роберта Станішевського з Варшавського університету, передає Polskie Radio.
Чому поляки дедалі критичніше ставляться до українців?
За даними дослідження, однією з головних причин негативних змін є сприйняття українців як надто вимогливих. Польське суспільство дедалі частіше вважає, що українські біженці вимагають надто багато, аргументуючи це тим, що Україна нібито "воює і за незалежність Польщі".
"У Польщі такі аргументи не сприймаються", — пояснив доктор Роберт Станішевський.
Також серед чинників, що вплинули на зміну ставлення, стали культурні відмінності між народами.
"Це різні норми, принципи, звичаї. З’являється теж вимогливе ставлення. Навіть взаємодія між жінкою та чоловіком у партнерстві чи шлюбі, на думку поляків, виглядає інакше, вона базується на інших правилах", — зазначив дослідник.
ЗМІ та політична риторика посилюють проблему
Доктор Станішевський також наголосив, що ключову роль у зміні суспільного настрою відіграє інформаційна політика польських медіа та політичні суперечки між Варшавою та Києвом.
"Висвітлення не в Інтернеті, а на телеканалах, передусім на двох із них. До 2023 року — на TVP і TVN, а нині лише на TVN. Вони дуже впливають на сприйняття поляків", — зазначив експерт.
Ще одним дестабілізуючим чинником стало загострення історичних питань у польсько-українських відносинах. Зокрема, серед найбільш резонансних тем називають проблему ексгумації останків жертв Волинської трагедії, яка активно обговорюється у польському політикумі.
Що може змінити ситуацію?
Як варіанти покращення взаємин між двома народами, доктор Станішевський пропонує дві ключові зміни:
- корекцію інформаційної політики польських ЗМІ у більш позитивному напрямку;
- зменшення рівня вимогливості з боку українських біженців до польського суспільства.
На думку дослідника, ці кроки могли б суттєво вплинути на подальшу інтеграцію українців у польське суспільство та запобігти подальшому погіршенню настроїв.
Нагадаємо, що понад половину ув’язнених іноземців, яких утримують в слідчих ізоляторах і в'язницях Польщі, становлять вихідці з України.
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