Поляки дедалі критичніше ставляться до українців: дослідження показало причини змін

Серед чинників, що вплинули на зміну ставлення, стали культурні відмінності між народами.

Ставлення поляків до українських біженців за останні два роки суттєво змінилося в гірший бік. Хоча рівень прийняття українців у Польщі досі залишається вищим за нейтральний, у період з 2022 по 2025 рік спостерігається чітка тенденція до погіршення цього ставлення.

Такі результати показало нове дослідження доктора Роберта Станішевського з Варшавського університету, передає Polskie Radio.

Чому поляки дедалі критичніше ставляться до українців?

За даними дослідження, однією з головних причин негативних змін є сприйняття українців як надто вимогливих. Польське суспільство дедалі частіше вважає, що українські біженці вимагають надто багато, аргументуючи це тим, що Україна нібито "воює і за незалежність Польщі".

"У Польщі такі аргументи не сприймаються", — пояснив доктор Роберт Станішевський.

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Також серед чинників, що вплинули на зміну ставлення, стали культурні відмінності між народами.

"Це різні норми, принципи, звичаї. З’являється теж вимогливе ставлення. Навіть взаємодія між жінкою та чоловіком у партнерстві чи шлюбі, на думку поляків, виглядає інакше, вона базується на інших правилах", — зазначив дослідник.

ЗМІ та політична риторика посилюють проблему

Доктор Станішевський також наголосив, що ключову роль у зміні суспільного настрою відіграє інформаційна політика польських медіа та політичні суперечки між Варшавою та Києвом.

"Висвітлення не в Інтернеті, а на телеканалах, передусім на двох із них. До 2023 року — на TVP і TVN, а нині лише на TVN. Вони дуже впливають на сприйняття поляків", — зазначив експерт.

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Ще одним дестабілізуючим чинником стало загострення історичних питань у польсько-українських відносинах. Зокрема, серед найбільш резонансних тем називають проблему ексгумації останків жертв Волинської трагедії, яка активно обговорюється у польському політикумі.

Що може змінити ситуацію?

Як варіанти покращення взаємин між двома народами, доктор Станішевський пропонує дві ключові зміни:

корекцію інформаційної політики польських ЗМІ у більш позитивному напрямку;

зменшення рівня вимогливості з боку українських біженців до польського суспільства.

На думку дослідника, ці кроки могли б суттєво вплинути на подальшу інтеграцію українців у польське суспільство та запобігти подальшому погіршенню настроїв.

Нагадаємо, що понад половину ув’язнених іноземців, яких утримують в слідчих ізоляторах і в'язницях Польщі, становлять вихідці з України.