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Поляки на кордоні напали на потяг та із радістю висипали українське зерно із вагона (відео)

Поляки на кордоні напали на потяг та із радістю висипали українське зерно із вагона (відео)

Поляки розсипали українське зерно із вагона 20 лютого. ФОТО: скрин

Польські аграрії знову висипали на землю українське зерно.

Протест польських аграріїв на кордоні із Україною розширюється. У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" та розсипали зерно із вагона.

Про це з місця повідомила кореспондентка Суспільного.

Польські аграрії знову висипали на землю українське зерно, яке добувається кров'ю наших фермерів. Цього разу вони розсипали збіжжя з вантажного вагону. Як видно на відео, протестувальники робили це із задоволенням.

Раніше польські фермери анонсували, що 20 лютого вони мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

Поляки перекрили залізницю та висипали українське зерно на колії

Поляки перекрили залізницю та висипали українське зерно на колії

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські аграрії розпочали масштабну акцію протесту, у межах якої хочуть повністю заблокувати кордон із Україною. Протестувальники викрикують: "Це Польща, а не Брюссель. Я не підтримую українців".

Україна уже відреагували на акцію польських протестуальників. У Міністерстві закордонних справ засудили дії фермерів та заявили, що "блокування польсько-українського кордону не має виправдання". 

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