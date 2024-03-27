Поляки почали масово скуповувати житло в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни – ЗМІ

Найбільше нерухомістю в Іспанії цікавляться польські пенсіонери, що відклали гроші, і молоді люди.

Поляки у 2024 році стали втричі більше купляти житло в Іспанії через страх початку бойових дій на території своєї країни.

Про це пише The Warsaw.

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Представник варшавської агенції нерухомості Себастьян Павлак розповів, що найбільше нерухомістю в Іспанії цікавляться польські пенсіонери, що відклали гроші, і молодь. Багатії теж є, але їх небагато.

"Зростання за останні два роки очевидне, але на початку цього року воно посилилося, що, ймовірно, пов’язано з новинами з України. Дедалі частіше з’являється інформація, що війна може прийти до нас. Половина клієнтів зізнається в бесідах з нами, що вони думають про дві речі: як безпечно вкласти гроші та куди тікати в разі війни", – зазначив Павлак.

У виданні вказують, що наразі в середньому квартира площею 65 квадратних метрів продається в Іспанії за 160 тисяч євро, тобто за метр доведеться сплатити 2,4 тисячі євро. При цьому більшість польських клієнтів розраховують придбати житло за 150 тисяч євро.

Нагадаємо, що вранці 24 березня російська ракета під час масованої атаки РФ на Україну перетнула кордон Польщі. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ракета пробула в повітряному просторі Польщі 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря винищувачі F-16, проте збивати ракету не стала. Ракета повернулася в повітряний простір України.

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