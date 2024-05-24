Поляки шоковані: як багаті біженці з України вплинули на ринок розкоші в Польщі

У Польщі ринок предметів розкоші за 2023 рік виріс до 42,4 млрд злотих ($10,8 млрд).

Про це йдеться у звіті аудиторської фірми KPMG.

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Майже 60% ринку розкоші у Польщі припадає на елітні автомобілі. Далі йдуть готельні та SPA-послуги, одяг та аксесуари, нерухомість, алкоголь, косметика та парфумерія, а також ювелірні вироби та годинники.

На думку авторів звіту, таке зростання частково забезпечили українці.

"Попри підвищення податкового порогу, зросла кількість людей, які заробляють понад 120 000 злотих на рік. Таке збільшення можна пояснити, з-поміж іншого, високою інфляцією та значним зростанням зарплати. Крім того, наплив до Польщі громадян України, які працюють у міжнародних корпораціях і добре заробляють, також міг сприяти такому зростанню", – прокоментував результати дослідження Анджей Марчак, партнер KPMG і керівник департаменту податкового консультування в Центральній та Східній Європі.

Раніше ми писали, як польська та українська молодь ставляться одна до одної.

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