Поляки відповіли, чи повинні їхні військові збивати російські безпілотники – результати опитування

Громадяни Польщі вважають, що їхні військові мають збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.

Такі результати опитування надала компанія SW Reaserch, йдеться у Rzeczpospolita.

На запитання "Чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над нашою територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об'єкти?" більшість респондентів відповіли "так".

На думку громадян, які взяли участь в опитуваанні, Польща повинна збивати об'єкти, які пролітають над її територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає певності, що це за об'єкти.

Відповідь "так" у вищезгаданому опитуванні обрали 58,5%. Протилежної думки дотримуються 22,1% респондентів, а 19,4% людей обрали відповідь "не маю певної думки".

Результати відрізняються для кожної групи залежно від статі, віку чи освіти.

Ствердну відповідь частіше обирали жінки – відповідь "так" обрали 60,8% респондентів-жінок. 20,0% – "ні", "не мають думки" – 19% жінок, які взяли участь в опитуванні.

Рішення підтримують 55% чоловіків, категорично проти – 24,4%, "не знаю" – 19,8% респондентів.

Опитування було проведене дослідницькою агенцією SW Research серед користувачів онлайн-панелі SW Panel 27-28 серпня 2024 р. Аналіз охопив групу з 800 інтернет-користувачів віком від 18 років і старше.

Нагадаємо, днями кандидат у президенти Польщі зробив гучну заяву щодо нелегальних мігрантів. За словами лідера ультраправої партії “Конфедерація” Славоміра Ментцена, який першим оголосив про свій намір балотуватися на посаду голови Польщі, у прикордонників має бути дозвіл стріляти у нелегалів.

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