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Поляки, ймовірно, будуть отримувати сповіщення про ракетні атаки Росії на Україну

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Поляки, ймовірно, будуть отримувати сповіщення про ракетні атаки Росії на Україну

Польська влада такий варіант розглядає.

Після падіння ракети у Пшевудові жителі прикордонних з Україною районів Польщі можуть отримуватимуть попередження про роcійські атаки на Україну. 

Про це сказав голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра в інтерв’ю кореспонденту RMF FM.

За його словами, такий варіант польська влада розглядає. Наразі більше інформації немає.

Нагадаємо, під час масштабного ракетного обстрілу України 15 листопада у Польщі пролунали вибухи через падіння ракети. Там загинуло двоє людей. Американський чиновник заявив, що українські військові повідомили США та союзникам про спробу перехопити російську ракету поблизу місця завдавання удару в Польщі.

Спочатку президент України Володимир Зеленський заявляв, що на територію Польщі впала не українська ракета. Він наголосив, що Україна хоче взяти участь у спільному розслідуванні та побачити докази, які мають польські колеги. Втім, 17 листопада глава держави сказав, що він не знає на 100%, чия ракета вибухнула. 

У Пентагоні прокоментували інцидент. Там вважають, що в Польщі, ймовірно, впала українська ракета ППО, яка намагалася перехопити російську, а тому винною в інциденті є Росія.

Польща закривається від Росії і будує паркан на кордоні з Калінінградською областю

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Дата публікації
Перегляди
714
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