"Вони бачать смерть і біль": поляки відкрили символічний збір до Різдва для українських дітей

Організатори наголошують, що подарунки будуть "символом надії та віри в добро".

У Польщі збирають кошти, за які придбають різдвяні подарунки для дітей, які переживають російську агресію в Україну.

Про це йдеться на Facebook-сторінці фонду.

Ця акція у Польщі триває від 2014 року. Організатори раніше збирали на подарунки для українських дітей, які втратили батьків внаслідок війни на Донбасі.

Після повномасштабного вторгнення Росії організатори заявили, що "всі діти в Україні – це діти війни". Цього року у межах акції планується підготувати подарунки для щонайменше 4,5 млн дітей з України.

"Зараз діти війни - це всі українські діти, на жаль, не тисячі, а мільйони українських дітей. Ці діти засинають і прокидаються під звуки бомби, уроки частіше перериває сигнал тривоги, який наказує йти в укриття, ніж на перерву, вони вже забули, що означає гуляти з друзями, а в вечорами читають книжку при свічках замість казки по телевізору, бо все частіше струму немає. Ці діти бачать те, що не повинна бачити жодна дитина... смерть, насильство, зґвалтування, інвалідність, біль, страх і відчай. Їхні очі волають про допомогу до всього дорослого світу! ", - йдеться в повідомленні.

Традиційно, подарунки доставлятимуть волонтери акції, які називають себе "Суперельфами". Діткам цьогоріч хочуть подарувати солодощі, ліхтарики і свистки.

“Якщо ви нам допоможете, то наша армія Суперельфів піде з подарунками скрізь, де є діти. Від передової, ми будемо рухатися в західні куточки України, даруючи кожній дитині символічний подарунок від усіх нас! Як символ надії та віри в добро, що завжди перемагає. Орієнтовна вартість одного подарунка складатиме 50 злотих”, - пишуть організатори акції.

Зробити благодійні пожертвування можна на сторінці збору коштів на спеціалізованому порталі zrzutka.pl.

Нагадаємо, у Польщі 70% громадян підтримують приймання українських біженців. Крім того, приблизно кожен третій опитаний поляк вважає, що завдяки українцям їхнє суспільство культурно збагатиться, а роль Польщі на міжнародній арені посилиться.

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