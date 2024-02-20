Поляки збираються протестувати на кордоні з Україною аж до квітня: заява лідера мітингувальників

Польські фермери оголосили про продовження блокади кордону з Україною ще на місяць.

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.

Про це заявив лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" Роман Кондрув в коментарі RMF24.

"Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи – ред.) на продовження протесту на наступний місяць, він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні", - сказав Кондрув.

Він додав, що протестувальники не виступають проти українців, а лише проти надмірного завезення зерна.

"Нас завалюють зерном з України. Кажуть, що ми проти України. Ми, фермери з усієї Польщі, перші простягли дружню руку і привітали наших братів з України. І зараз вони завдають нам шкоди...Ми, як фермери, голосували за пана Туска. Ми очікували від нього суттєвої співпраці, а не лише обіцянок", - сказав Роман Кондров.

Він закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска приїхати на кордон і врегулювати ситуацію, в якій поляки звинувачують українських олігархів.

"Ми відкрили коридор солідарності, і всі ринки збуту забрала Україна. Сьогодні нам нема куди продавати зерно, і те українське зерно, яке до нас тече, це технічне зерно, яке є шкідливим", - сказав Кондров.

Лідер протесту в Медиці також послався на дії Євросоюзу. Він заявив, що Брюссель нічого не робить, аби вирішити ситуацію. Кондров очікує, що представники влади Польщі і всього ЄС прибудуть на місце протестів, аби покінчити з цим.

"Вони нічого з цим не роблять. Мабуть, хочуть загострити. Якби їм було не байдуже, сюди б приїхала комісія і послухала фермерів. На мою думку, така комісія повинна бути створена в Брюсселі, хтось повинен приїхати сюди на кордон і поговорити з нами. Звичайно, тоді б ці емоції розрядилися, а також черги на кордоні", – стверджує Роман Кондров.

Він також додав, якщо їхні вимоги не будуть виконані, "це буде міжнародна проблема", адже тоді поляки перестануть пускати й пасажирські автобуси.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські аграрії розпочали масштабну акцію протесту, у межах якої хочуть повністю заблокувати кордон із Україною. Протестувальники викрикують: "Це Польща, а не Брюссель. Я не підтримую українців".

Україна уже відреагували на акцію польських протестуальників. У Міністерстві закордонних справ засудили дії фермерів та заявили, що "блокування польсько-українського кордону не має виправдання".

Пізніше протест польських аграріїв на кордоні із Україною розширився. Польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" та розсипали зерно із вагона.

Поляки перекрили залізницю та висипали українське зерно на колії

Читайте також: