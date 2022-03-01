"Поляніца": російська пропагандистка Скабєєва не змогла правильно вимовити "перевіркове" українське слово

Росіяни сплутали "паляницю" з "полуницею".

В телеефірі російська пропагандистка Ольга Скабєєва розповіла про лінгвістичне "катування" російських окупантів, які прийшли убивати українців.

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"У нацистов это слово "клубника". По-украински звучит "поляница". Если ответил неверно или неправильно произнес, как-то с ошибками — на колени и пуля", — переконувала із "зомбоящика" Скабєєва.

Слова "поляница" в українській мові не існує. Є "полУниця" – та ж "клубника", чи "палЯницЯ" – хліб. Те, що росіяни не можуть вимовити українське "паляниця", вже давно стало мемом. А російські пропагандисти, напевно, ще й неправильно розчули слово та переклали його як "клубника".

Раніше українські військові показали епічне відео, як полонений російський окупант не може вимовити слово "паляниця". А в соцмережах поширюють інші лінгвістичні поради, як виявити ворога - змусити його вимовити українські слова.