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"Поляніца": російська пропагандистка Скабєєва не змогла правильно вимовити "перевіркове" українське слово

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"Поляніца": російська пропагандистка Скабєєва не змогла правильно вимовити "перевіркове" українське слово

Газета.ru

Росіяни сплутали "паляницю" з "полуницею".

В телеефірі російська пропагандистка Ольга Скабєєва розповіла про лінгвістичне "катування" російських окупантів, які прийшли убивати українців.

"У нацистов это слово "клубника". По-украински звучит "поляница". Если ответил неверно или неправильно произнес, как-то с ошибками — на колени и пуля", — переконувала із "зомбоящика" Скабєєва.

Слова "поляница" в українській мові не існує. Є "полУниця" – та ж "клубника", чи "палЯницЯ" – хліб. Те, що росіяни не можуть вимовити українське "паляниця", вже давно стало мемом. А російські пропагандисти, напевно, ще й неправильно розчули слово та переклали його як "клубника".

Раніше українські військові показали епічне відео, як полонений російський окупант не може вимовити слово "паляниця". А в соцмережах поширюють інші лінгвістичні поради, як виявити ворога - змусити його вимовити українські слова.

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Дайджест новин в Україні жестовою мовою за 28.02.2022

Дайджест новин в Україні жестовою мовою за 28.02.2022

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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