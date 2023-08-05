Полярники показали незвичайні світлини станції "Академік Вернадський" – фото

Українські полярники показали Антарктиду у рожевих кольорах.
У районі арктичної станції "Академік Вернадський" полярники зробили незвичайні світлини, де присутні рожеві відтінки.
Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.
"Продовжуємо нашу рубрику "Кольори Антарктиди", адже крижаний континент зовсім не такий монохромний, як дехто звик вважати. Його палітра – дуже різноманітна.І сьогодні йтиметься про рожевий чи колір Барбі, який дуже популярний зараз", - йдеться у повідомленні.
За словами полярників, рожевий в Антарктиці – це колір світанків та заходів сонця в гарну погоду, коли небо не затягнуте хмарами.
"Оскільки кольори неба відбиваються в океані, то навколо весь світ стає безмежно рожевим", - пояснили полярники.
Нагадаємо, полярники показали зимові світанки на станції "Академік Вернадський.
Читайте також: