Полярники показали незвичайні світлини станції "Академік Вернадський" – фото

У районі арктичної станції "Академік Вернадський" полярники зробили незвичайні світлини, де присутні рожеві відтінки.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Продовжуємо нашу рубрику "Кольори Антарктиди", адже крижаний континент зовсім не такий монохромний, як дехто звик вважати. Його палітра – дуже різноманітна.І сьогодні йтиметься про рожевий чи колір Барбі, який дуже популярний зараз", - йдеться у повідомленні.

Рожеві кольори на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Рожеві кольори на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Рожеві кольори на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Рожеві кольори на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Рожеві кольори на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Рожеві кольори на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Рожеві кольори на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Рожеві кольори на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Рожеві кольори на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

За словами полярників, рожевий в Антарктиці – це колір світанків та заходів сонця в гарну погоду, коли небо не затягнуте хмарами.

"Оскільки кольори неба відбиваються в океані, то навколо весь світ стає безмежно рожевим", - пояснили полярники.

Нагадаємо, полярники показали зимові світанки на станції "Академік Вернадський.

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