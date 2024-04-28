Полярники з "Вернадського" показали китів, які виринають з води та крутяться над океаном – відео

Кити нерідко виринають з води, але побачити це дійство людині видається не так часто.

Українські науковці зі станції "Академік Вернадський" зняли на відео, як кити в Антарктиді виринають з води та крутяться над океаном.

Відео опублікував Національний антарктичний науковий центр.

На відео з води виринає молодий представник горбанів – саме цей вид вважається найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів.

"Стрибок є одним з типів поведінки горбанів на поверхні води, яких загалом виділяють майже два десятки (за даними NOAA – Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США). Англійською це називається breaching whale – тобто кит, що виривається з води. Він може вистрибнути повністю (коли над поверхнею води з'являється більше половини тіла тварини) або частково", - розповіли науковці.

Там також додали, що під час стрибків бувають різні типи обертів – за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік.

Науковці мають кілька припущень, чому вони так роблять:

можливо, саме так кити намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й "почухатися" об воду;

інший варіант – так вони комунікують між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал.

"Але це лише гіпотези, тому що ми й досі дуже мало знаємо про цих найбільших тварин планети, сильно винищених людиною під час китобійного промислу. Водночас нині українські вчені активно долучаються до вивчення китоподібних в Антарктиці. 2018 року на нашій станції "Академік Вернадський" була започаткована комплексна програма їхнього дослідження. Вона, зокрема, включає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів", - зазначили науковці.

Нагадаємо, на "Вернадському" нарахували рекордну кількість пінгвінів – фото.

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