Польоти десятків безпілотників на Москву: росіяни стверджують, що атака відбита

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У ніч проти 6 травня 2025 року мер Москви Сергій Собянін у повідомленні в соцмережах заявив, що як російськими силами ППО було відбито атаку дронів на столицю Росії .

Про це він написав у повідомленні у соцмережах.

Ідеться про нібито з десяток дронів.

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Водночас, аеропорти навколо столиці РФ скасували всі рейси.

Пізніше він заявив про ще ніби десять знищених дронів.

Нагадаємо, що раніше Москву атакували невідомі безпілотники.