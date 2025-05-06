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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Польоти десятків безпілотників на Москву: росіяни стверджують, що атака відбита

Силі ППО начебто перехопили близько двох десятків безпілотників, які атакували російську столицю, але всі вильоти з московських аеропортів були скасовані.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Польоти десятків безпілотників на Москву: росіяни стверджують, що атака відбита

© ТСН.ua

У ніч проти 6 травня 2025 року мер Москви Сергій Собянін у повідомленні в соцмережах заявив, що як російськими силами ППО було відбито атаку дронів на столицю Росії .

Про це він написав у повідомленні у соцмережах.

Ідеться про нібито з десяток дронів.

Водночас, аеропорти навколо столиці РФ скасували всі рейси.

Пізніше він заявив про ще ніби десять знищених дронів.

Нагадаємо, що раніше Москву атакували невідомі безпілотники.

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