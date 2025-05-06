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Польоти десятків безпілотників на Москву: росіяни стверджують, що атака відбита
Силі ППО начебто перехопили близько двох десятків безпілотників, які атакували російську столицю, але всі вильоти з московських аеропортів були скасовані.
У ніч проти 6 травня 2025 року мер Москви Сергій Собянін у повідомленні в соцмережах заявив, що як російськими силами ППО було відбито атаку дронів на столицю Росії .
Про це він написав у повідомленні у соцмережах.
Ідеться про нібито з десяток дронів.
Водночас, аеропорти навколо столиці РФ скасували всі рейси.
Пізніше він заявив про ще ніби десять знищених дронів.
Нагадаємо, що раніше Москву атакували невідомі безпілотники.