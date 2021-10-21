Полювала на малюків біля дитсадків: жінка, яка вбила 9-річну дівчинку у РФ, виявилася психічнохворою

Полювала на малюків біля дитсадків: жінка, яка вбила 9-річну дівчинку у РФ, виявилася психічнохворою

Після того, як у неї відібрали сина та доньку, жінка кілька разів намагалася забрати дітей із місцевих дитсадків.

40-річна Уляна Ланська, яка вбила дев'ятирічну дівчинку в російській Вологді, розповіла, що заманила дитину в свою квартиру, пообіцявши показати мультфільми. Як виявилося, жінка була психічнохворою.

Про це інформує Daily Mail.

Вчительку іноземних мов, 40-річну Уляну Ланську суддя позбавила батьківських прав ще декілька років тому після того, як жінка неодноразово стверджувала, що її здорова дочка страждає на рак і потребує термінового лікування.

Після того, як у неї відібрали сина та доньку, вона кілька разів намагалася забрати дітей із місцевих дитсадків.

"Ця жінка "хвора на голову", у неї є довідка. Вона хотіла на тому тижні вкрасти моїх дітей з садка", — розповіла сусідка Ланської.

Мама дітей тоді подала заяву в поліцію, але їй відповіли, що жінка хоч і неврівноважена, але не агресивна, а просто сумує за своїм рідними дітьми.

16 жовтня Ланська запропонувала 9-річній Софії та ще одній дівчині прийти до неї на квартиру, купивши їм солодощі. Подруга Софії ввечері пішла додому, а дівчинка залишилася. Зловмисниця вбила дитину. Труп так і залишився у квартирі. Голова Софії Жаворонкової була повністю розбита, а її обличчя спотворене під час катувань.

"Обличчя порізане майже до невпізнання. Все тіло — суцільне місиво, немає жодного цілого місця. Все покрито порізами та синцями від ударів. Її довго били перед смертю", — розповів місцевим ЗМІ вітчим Софії.

Виявити підозрювану вдалося за допомогою камер відеоспостереження. Підозрювану затримали у місті Біломорськ у Республіці Карелія — за 800 км від місця злочину. Наразі призначена психіатрична експертиза. Якщо Ланську визнають осудною, їй загрожує до 25 років в'язниці.

Нагадаємо, що у російській Вологді знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку, яка пішла з дому і не повернулася.

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