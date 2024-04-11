Полювання на привидів обернулося трагедією: поліція розслідує смерть у покинутій церкві

У Франції став дуже популярним челендж з полювання на привидів, в якому беруть участь користувачі соціальних мереж. Це дивне захоплення може бути причиною смерті молодої жінки.

У напівзруйнованої будівлі покинутої церкви на півночі Італії знайшли тіло молодої жінки. Поліція міста Ла-Саль встановила, що жертва була 22-річною громадянкою Франції, яка перед поїздкою до Італії повідомила рідним, що шукатиме будинок з привидами.

Про це пише CNN.

За однією з версій слідства, жінка брала участь у дивному змаганні з полювання на привидів, яке триває у TikTok і має багато прихильників у Франції. За іншими версіями, смерть жінки настала в результаті "вбивства за згодою", жертвоприношення, або невдалої спроби зняти вірусний контент для соцмережі.

Поліція відшукала свідків, які бачили француженку незадовго до вбивства в компанії її приятеля. Обидва вони були одягнені як вампіри, а жінка виглядала дуже виснаженою й була схожа на зомбі. Свідок описав чоловіка, який може бути причетним до смерті громадянки Франції, але поліція досі не змогла його розшукати.

Судово-медичний експерт Роберто Тесті розповів журналістам, що жінка померла насильницькою смертю, але на її тілі не знайшли слідів боротьби. На її тілі виявили численні порізи, зроблені туристичним ножем. Внаслідок цих поранень жінка буквально стікла кров'ю. Вже після смерті хтось тричі вистрілив у тіло – двічі у шию й один раз у живіт.

Тіло загиблої жінки випадково виявив місцевий житель. Біля тіла не знайшли ані документів, ані мобільного телефону, але поруч лежав пакунок з їжею, купленою у місцевому магазині.

Поліція повідомила, що у цьому районі нещодавно пропали ще двоє людей. На думку слідчих, між цими трьома випадками може бути зв'язок.

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