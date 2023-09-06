Полювання на вбивцю: з в’язниці в США втік довічно засуджений небезпечний злочинець

В Пенсильванії тривають пошуки Данело Кавальканте — засудженого до довічного ув’язнення вбивці, який втік з місця відбування покарання округу Честер 31 серпня вранці.

Про це інформує CNN.

Пошуки, в результаті яких громади південно-східної Пенсильванії перебувають у стані підвищеної готовності, змістилися після того, як вбивцю-втікача було помічено на південь від початкового району пошуків, повідомила 5 вересня поліція штату.

Влада почала з прочісування лісистої місцевості в містечку Покопсон і окрузі Честер в межах 3 км від в'язниці — сільської місцевості приблизно в 48 км на захід від Філадельфії.

Правоохоронці розширили периметр пошуків після того, як 4 вересня ввечері камера спостереження зафіксувала Кавальканте в популярному ботанічному саду, що знаходиться майже за 5 км від виправної установи.

Кавальканте був зафіксований камерою спостереження 4 вересня у Лонгвуд Гарденс о 20:21. Він йшов на північ і був помічений знову о 21:33, цього разу повертаючись на південь.

Хоча зовнішній вигляд Кавальканте не змінився, Бівенс сказав, що він дістав деякі речі, включаючи рюкзак, “сумку типу “дафл-слінг” і толстовку з капюшоном. Кавальканте описаний як чоловік зростом 152 см, вагою 55 кг, зі світлою шкірою, кошлатим чорним волоссям і карими очима.

34-річний Кавальканте був визнаний винним у вбивстві першого ступеня 16 серпня своєї колишньої дівчини, 33-річної Дебори Брандао, у 2021 році. Його засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення.

За словами Бівенса, було п'ять “достовірних свідчень” про те, що Кавальканте перебував у радіусі попередніх пошуків.

5 вересня був закритий шкільний округ Кеннетт та округ Юніонвілль-Чеддс-Форд.

Шкільний округ Юніонвілль-Чеддс-Форд надіслав батькам повідомлення про те, що п'ять із шести шкіл будуть відкриті 6 вересня, але пізніше оновив інформацію на своєму веб-сайті: “Ми усвідомлюємо, що обставини змінилися з моменту нашого останнього повідомлення. Ми переглянемо умови вранці і надамо оновлену інформацію о 5:00 ранку”.

5 вересня вранці поліція звернулася до мешканців у радіусі 5 км від місця, де був помічений Кавальканте, через службу порятунку 911. Влада порадила мешканцям тримати двері та автомобілі зачиненими, попереджаючи, що Кавальканте є надзвичайно небезпечним.

Бівенс сказав, що якби його власний будинок знаходився поруч із зоною пошуку, “навіть перебуваючи вдома, я б зачинив двері”.

Хоча нова зона пошуку є більш відкритою, ніж лісиста місцевість, на якій раніше зосереджувалася поліція, Бівенс сказав, що Кавальканте може сховатися у багатьох місцях.

“Ви маєте справу з людиною, яка перебуває у відчаї і не хоче бути спійманою”, — сказав Бівенс.

Спостереження після втечі

Райан Драммонд з містечка Покопсон розповів філії CNN WPVI, що він вважає, що бачив Кавальканте у своєму будинку. Драммонд сказав, що він піднявся, щоб перевірити, коли почув шум знизу близько 23:45 1 вересня.

“Я вирішив увімкнути і вимкнути світло три-чотири-п'ять разів, зробити паузу, а потім він три-чотири рази клацнув вимикачем знизу, і це був момент, коли я подумав: “Боже мій, цей хлопець там внизу”, — сказав Драммонд.

За словами Драммонда, він побачив, як Кавальканте вийшов з його будинку, прихопивши з собою їжу. За словами чоловіка, маршали США повернулися до будинку 3 вересня, обшукуючи ліс поруч з його ділянкою.

Кавальканте знову був помічений на камері спостереження трохи пізніше опівночі 3 вересня приблизно за 3 км від в'язниці, повідомила окружна прокуратура округу Честер 2 вересня вранці в Facebook, а поліція отримала повідомлення про спробу пограбування 3 вересня в сусідньому містечку Покопсон, йдеться в повідомленні Facebook.

Бівенс повідомив під час пресконференції 4 вересня, що Кавальканте також бачив у цьому районі військовослужбовець штату.

Власниця перукарні Еймі Янг-Вілсон заявила, що у неї все йде як завжди. Коли автомобілі проїжджали повз її салон на жвавій магістралі в графстві Честер, ніхто б і не дізнався, що всього за кілька годин до цього в популярному ботанічному саду був помічений в'язень-втікач.

Янг-Вілсон сказала, що вона не боїться, але не втрачає пильності. Вона не бачила нічого незвичайного, хоча її салон “Fa Shears” зачинений по неділях і понеділках, тож вівторок був її першим днем повернення.

“Всі просто хвилюються, тому що він тут, він небезпечний, а в цьому районі живе багато літніх людей”, — сказала вона. — Але ми не можемо зупинитися. Ми не можемо припинити жити своїм життям”.

Поліція обшукує автомобілі

Дженніфер Бріггс та її сім'я живуть у містечку Покопсон, приблизно за 3 км від в'язниці округу Честер.

У Бріггс є двоє дітей, старша тільки минулого тижня пішла до початкової школи Покопсона. О 5 ранку сім'я отримала повідомлення від шкільного округу про те, що 5 вересня заняття будуть віртуальними.

“Це трохи тривожно”, — сказала Бріггс в інтерв'ю CNN.

За словами Бріггс, лісиста місцевість, де влада проводила обшуки, знаходиться по сусідству з будинком сім'ї, зазначивши, що через ліс проходить багато пішохідних стежок, в тому числі одна, яка огинає в'язницю.

“Над в'язницею часто літають гелікоптери, що трохи нервує, адже у нас маленькі діти”, — сказала Бріггс. За її словами, вона тримає дітей вдома, а вночі вони сплять у її спальні, зачинивши двері на ключ.

Після того, як деякі будинки в околицях були пограбовані, поліція перебувала в районі близько двох днів, обшукуючи автомобілі. “Вони встановили командний пункт на в'їзді до нашого району. Є лише один вхід і один вихід”, — сказала Бріггс.

За словами Бріггс, поліція обшукала її машину 2 вересня вдень.

“Кожного разу, коли ви виїжджали, вони обшукували вашу машину, щоб переконатися, що його там немає, — сказала вона. Зі мною в машині були мої діти, тож це був, мабуть, найбільш тривожний момент”.

Ненсі Санчес, менеджерка GuGu Asian Table, ресторану на сусідній площі Кеннет Сквер, каже, що співробітники також вживають додаткових заходів обережності.

“Ми дозволяємо нашим молодим працівникам і жінкам паркуватися ближче до будівлі, а не в глибині парковки, щоб камера спостереження могла їх бачити. У нас є освітлення, тому вони не бояться”, — сказала Санчес в інтерв'ю CNN.

Санчес додала, що задні двері до підвалу, які вони зазвичай тримають відчиненими для доставки, зараз зачинені.

Бріггс розповіла, що її сім'я нещодавно переїхала з Атланти в район Покопсон Тауншип, частково тому, що чула, наскільки безпечним є цей район.

Сотні залучених до пошуків

Сотні правоохоронців, в тому числі маршали США, місцеві, державні та інші відомства були задіяні для допомоги в пошуках. Додаткові федеральні відомства, включаючи ФБР і Митний прикордонний патруль США, направили свої ресурси в район округу Честер, повідомив 5 вересня прокурор округу.

Використовуючи гелікоптер і патрульні машини, поліція навіть спробувала передати повідомлення португальською мовою від матері Кавальканте, яка закликала його здатися, заявив під час пресконференції 4 вересня Роберт Кларк, заступник маршала США у Східному окрузі Пенсільванії.

За словами Кларка, Кавальканте також розшукується у справі про вбивство в Бразилії у 2017 році, через яке він втік з країни. Влада раніше заявляла, що з'ясовує, чи допомагали Кавальканте втекти зсередини.

Нагадаємо, у США завдяки шматку піци затримали серійного вбивцю.

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