"Полювання на євреїв" у Дагестані: чому Путін "пропустив" цю подію та до чого це може призвести

В Інституті вивчення війни припускають, що ситуацією можуть скористатися у ФСБ

Події в Дагестані 29 жовтня шокували весь світ. Розлючений натовп росіян фактично оголосив “полювання” на євреїв. І це у 21-му столітті.

Що трапилося насправді в Дагестані, як Путін проґавив цю подію та до чого вона може призвести розповідаємо в ексклюзиві TSN.UA.

Путін втрачає контроль над країною

Багато років поспіль у Кремлі постійно заявляли про велику Росію, де всі народи живуть в мирі та квітнуть. Але схоже роки ненависті до інших народів, які стали основою московської зовнішньої політики, таки стали їм боком. Буквально хижацька ненависть пропагандистів до України та її народу, пускання отрути в бік Казахстану, невимовна ненависть до всього західного. І от що рашисти мають зараз.

Сотні молодих людей ніби навіжені, переповнені лютою ненавистю до іновірців, штурмують аеропорт, щоб провести “національну чистку”.

Президент РФ Володимир Путін міг послати з візитом у Дагестан свого двійника / Фото: Associated Press

У Путіна ж не знайшли слів, тож перекинули всю відповідальність на місцевих очільників. Коли ситуація ще тільки загострювалася, до протестувальників вийшли міністр нацполітики та очільник міністерства молоді.



Переконати молодиків зупинитися їм не вдалося, як і правоохоронцям стримати натовп перед аеропортом. Протестувальники буквально проломили скляні двері терміналу і увірвались в середину.

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Там люди не затримались, бо їхня ціль уже прибула до аеропорту. О 19:18 за місцевим часом у Махачкалі мав сісти літак з Тель-Авіва. Зваливши паркан навколо, десятки мітингарів вибігли на злітну смугу. Пасажирам інших літаків заборонили виходити за борт, щоб не потрапити “під роздачу”.

Один із чоловіків, який прилетів з Ізраїлю, розповів, як йому вдалося “не попасти під роздачу”.

“В Росії влаштували охоту на євреїв” - це не вигадка чи вкид, а заголовки передових світових ЗМІ. Може нарешті там усі зрозуміють, яке воно справжнє лице “русского мира”, - розповідає він

“Росія - тюрма народів”

Виявляється, отримати на горіхи в РФ можна лише за те, що ти громадянин іншої країни. І свій “рускій мір” Путін намагається притягнути в Україну. У своєму зверненні до народу про ситуацію на Північному Кавказі висловився Зеленський.

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"Жахливі відео з російської Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва", - прокоментував події президент. Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада. За останній рік міністр закордонних справ Росії зробив низку антисемітських висловлювань. Президент Росії також використовував антисемітські образи", - зазначив Зеленський.

У відреагували російські пропагандисти

Пропагандисти ж лютують. Вони буквально ошелешені, бо їхня методичка у мить “накрилась мідним тазом”. Скабєєва взагалі розгубилася і проігнорувала події в Дагестані.

Рупор Кремля Соловйов спочатку взагалі не наважився коментувати щось сам. Натомість перепощував пости своїх колег. Один із них - із закликом мобілізувати протестувальників.

Антиізраїльські заворушення у російському Дагестані

Цікаво, що наратив про причетність України до погромів у Махачкалі став таким собі мейнстрімом на болотах. До нього навіть приєдналась так звана опозиціонерка Собчак. Росіяни звинувачують у підстріканні мітингарів опозиційний телеграм-канал "Утро Дагестана". До речі, цей канал у 22-му році закликав дагестанців протестувати проти мобілізації.

"Росіяни шукають винних"

Як переконують росіяни, канал нібито належить колишньому депутату Держдуми РФ Іллі Пономарьову - єдиному, хто у 2014 році проголосував проти окупації Криму Росією і став ворогом №1. Автор каналу і сам Пономарьов спростували цей зв’язок. Водночас повідомлялося про масові збої роботи телеграм на Півдні росії та на Кавказі.

В Інституті вивчення війни припускають, що ситуацією можуть скористатися у ФСБ. А саме - головний чекіст Бортніков та голова слідчого комітету РФ Бастрикін. Їм дуже треба виправити своє недопрацювання та порадувати царя. Напевно тому ФСБ так активно і шукає "цапа-відбувайла" ззовні. Російські ж воєнкори бояться, що мітинги в Дагестані можуть перерости у антиросійські, а погроми пронесуться і Москвою.

Антиізраїльські заворушення у російському Дагестані / Фото: Associated Press

Насправді, полюють на ізраїльтян не тільки у Махачкалі, але і по всьому Дагестану. 28 жовтня натовп зібрався під готелем “Фламінго” у місті Хасавюрт, після того як в Мережі з‘явилася інформація, що в ньому поселили “біженців з Ізраїлю”. Але приголомшує і той факт, що силовики дозволили мітингарям перевірити готель.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 29 жовтня, до 1,5 тис. розлючених місцевих дагестанців, дехто був із прапорами Палестини, захопили аеропорт Махачкали в пошуках євреїв, які начебто прилетіли з Ізраїлю. Протестувальники увірвалися в митно-прикордонну зону летовища й навіть вибігли на злітно-посадкову смугу.

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