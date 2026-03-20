Помер Чак Норріс: що трапилося з актором

Відомий американський актор Чак Норріс помер у віці 86 років. Його життя обірвалося після невідкладного медичного стану, деталі про який не розголошуються.

Про це повідомило видання The Sun.

Норріс пішов із життя після невідомої медичної надзвичайної ситуації, що сталася на Гаваях. 86-річного актора доправили до лікарні на острові Кауаї.

За даними TMZ, смерть актора настала після того, як стало відомо про раптову медичну проблему, через яку він був госпіталізований.

Рідні зірки офіційно підтвердили трагічну звістку у заяві, оприлюдненій у соцмережах.

«З важким серцем наша родина повідомляє про раптову смерть нашого улюбленого Чака вчора вранці. Хоча ми хотіли б зберегти обставини приватними, знайте, що він був оточений родиною і пішов у спокої. Для світу він був майстром бойових мистецтв, актором і символом сили. Для нас — відданим чоловіком, люблячим батьком і дідусем, неймовірним братом і серцем нашої родини», — йдеться у заяві, опублікованій на Instagram-сторінці Норріса.

У заяві родина також підкреслила, що актор жив із вірою, чіткою метою та незмінною відданістю близьким людям. Завдяки своїй праці, дисципліні й доброті він надихнув мільйони людей у всьому світі та залишив помітний слід у житті багатьох.

«Хоч наші серця розбиті, ми глибоко вдячні за життя, яке він прожив, і за незабутні моменти, які нам пощастило розділити з ним. Ми знаємо, що багато з вас чули про його нещодавню госпіталізацію, і щиро вдячні за молитви та підтримку», — вказано в дописі.